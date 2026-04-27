Der ADAC und sieben Verbände der Mobilitäts- und Energiewirtschaft verlangen von der Bundespolitik, "unnötige nationale Sonderwege im Mess- und Eichrecht" für Ladestationen umgehend zu beenden. Dabei geht es u.a. um die Abschaffung von Nacheichungen wegen Kabeldiebstahl, Kabeltausch und Wartungen. Hinter dem Appell stehen neben dem ADAC die Verbände ZVEI, BDEW, BVES, CharIN, e-Mobility Deutschland, S.A.F.E. und Inspire. In den verschiedenen Organisationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net