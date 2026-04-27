Berlin (ots) -Raus aus dem Praxisstress, rein in den fachlichen Dialog: Am 22. und 23. August 2026 schlägt die ELPATO Medien GmbH ein neues Kapitel für Ärzt:innen und MFA auf. Die PRAXISTOUR feiert in Leipzig Premiere: Im GLOBANA Messe & Event Center finden die geballte Praxis-Expertise aus Sachsen und führende Marken zusammen. Fachlicher Austausch auf Augenhöhe, Innovationen und Wertschätzung stehen im Zentrum des neuen Formats, das in Leipzig erstmals erprobt und ab 2027 in ganz Deutschland etabliert wird.Nach dem Erfolg der APOTHEKENTOUR, die seit ihrem Start bereits mehr als 80.000 Healthcare Professionals aus den Apotheken informiert und begeistert hat, startet nun ein exklusives Format für die Teams in Arztpraxen. Das Konzept setzt dort an, wo der hektische Arbeitsalltag oft Grenzen zieht. Im Fokus stehen in Leipzig Ärztinnen, Ärzte und MFA aus ganz Mitteldeutschland. Gemeinsam mit rund 20 Partnerunternehmen bietet die PRAXISTOUR die ideale Bühne, um fachlich zu Indikationen in einer konzentrierten und zugleich kollegialen Atmosphäre mit den Healthcare Professionals aus den Praxen in den Austausch zu treten."Mit der PRAXISTOUR etablieren wir einen neuen, wichtigen Live-Kanal für die fachliche und persönliche Kommunikation mit dem Praxisteam", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Praxisteams stehen massiv unter Druck, sowohl in der täglichen Arbeit als auch gesundheitspolitisch. Diesem Hamsterrad setzen wir die PRAXISTOUR entgegen. Wir bringen Marken dorthin, wo sie auf echte Relevanz treffen, und ermöglichen einen Wissenstransfer zu Ärzt:innen und MFA, der in der täglichen Routine oft zu kurz kommt. In Leipzig schaffen wir den Raum, in dem Innovationen für das gesamte Team greifbar werden."Dieser Mix aus fundiertem Wissens-Update und nachhaltigem Teamerlebnis stellt sicher, dass relevante Informationen dort ankommen, wo sie den Praxisalltag nachhaltig prägen. Die Veranstaltung ist explizit als Fachveranstaltung konzipiert, die Wissensvermittlung mit moderner Leadgenerierung verknüpft. Der Besuch ist für das medizinische Fachpersonal kostenfrei und als wertschätzendes Fortbildungsevent für die gesamte Belegschaft gestaltet.Die PRAXISTOUR lädt Industrie sowie Praxisteams ein, diesen ersten Meilenstein in Leipzig gemeinsam zu gestalten - für eine moderne Gesundheitsversorgung und eine neue Form der Fachkommunikation, die Lust auf Zukunft macht. Alle weiteren Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte ab sofort unter www.praxistour.de.Über die PRAXISTOUR: Die PRAXISTOUR revolutioniert die Kommunikation im Gesundheitswesen. Sie verbindet Wissenstransfer mit Eventcharakter und stellt die Praxisteams in den Mittelpunkt. Nach der Pilotveranstaltung Ende August in Leipzig wird die PRAXISTOUR ab Anfang 2027 in vielen deutschen Städten und Metropolregionen stattfinden.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Praxis, Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events für Healthcare Professionals.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbH / PRAXISTOURUndine NeumannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@elpato.deOriginal-Content von: PRAXISTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182438/6263163