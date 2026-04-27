© Foto: Mc Lean - UnsplashDie Maßnahmen der Bundesregierung zur Reduzierung des Spritpreises haben bisher keine Wirkung oder Kurbeln die Preisspirale an. Auch die Vergünstigung um 17 Cent wird keinen Effekt haben. Ein Kommentar.12-Uhr oder 17-Cent-Regel: Beide haben eines gemeinsam: Sie drücken nicht den Benzinpreis. Tägliche 12 Uhr-Preiserhöhungen des Österreich-Modells haben den Spritpreis weiter anziehen lassen, da die Mineralölkonzerne eine zusätzliche Risikopauschale erhoben haben. Der Effekt: Die Benzinpreise fallen auch am Nachmittag wieder, aber nicht auf das Vortagesniveau oder nur knapp unter das Vortagsniveau. Danach kommt dann die nächste Erhöhung um 12 Uhr. Durchschnittlich hat sich das Benzin seit …Den vollständigen Artikel lesen
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