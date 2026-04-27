

EQS-Media / 27.04.2026 / 11:00 CET/CEST

Nordic Bond Markt verzeichnet zweitstärkstes Q1 aller Zeiten, getragen von Rekordinternationalisierung und deutschem Dealflow Frankfurt, 27. April 2026 - Der Nordic Bond Markt hat im ersten Quartal 2026 ein Emissionsvolumen von €4,3 Mrd. in 50 Transaktionen erzielt und damit das zweitstärkste Q1 seiner Geschichte verbucht. Emittenten außerhalb der Nordics trugen mit 62% des Primärvolumens einen neuen Rekordanteil bei, was die zunehmende Internationalisierung sowie die wachsende Attraktivität des Marktes als grenzüberschreitende Finanzierungsplattform für europäische mittelständische Emittenten unterstreicht. Obwohl die Volumina gegenüber dem außergewöhnlichen Q1 2025 (€7,4 Mrd., 67 Transaktionen) zurückgingen, lagen Transaktionszahl und Volumina deutlich über dem Niveau von Q1 2024 (42 Transaktionen), was die anhaltend breite Marktaktivität bestätigt. Die durchschnittliche Transaktionsgröße blieb mit rund €110 Mio. stabil. Refinanzierungen (42%) und Finanzierungen für allgemeine Unternehmenszwecke (33%) waren die wesentlichen Treiber der Emissionsaktivität, ergänzt durch Investitionen und Capex (15%) sowie M&A-Finanzierungen (10%). Internationale Emittenten trugen €2,6 Mrd. zum Primärvolumen in Q1 bei, ein Quartalsrekord mit einem Anteil von 62%, gegenüber 37% im Gesamtjahr 2025. Dies unterstreicht den strukturellen Wandel, in dessen Zuge sich das Nordic Bond Format als grenzüberschreitende Alternative für europäische mittelständische Emittenten etabliert. Deutsche Emittenten waren besonders aktiv und trugen mit sechs Transaktionen rund €850 Mio. bei, was 20% des Gesamtvolumens entspricht. Die größte Nordic Bond Transaktion des Quartals war die €325 Mio. Senior Secured FRN von Keenfinity, einem von Triton unterstützten Carve-out aus der Gebäudetechniksparte von Bosch. HomeToGo, notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, debütierte mit einer €101 Mio. Senior Secured FRN im Nordic Bond Markt. Muehlhan stockte seine bestehende Anleihe um €25 Mio. auf €250 Mio. ausstehendes Volumen auf und demonstrierte damit die Effizienz des Nordic Formats für wiederholten Kapitalmarktzugang. Das Marktsentiment blieb trotz temporärer Spread-Ausweitungen und erhöhter Volatilität infolge geopolitischer Ereignisse grundsätzlich unterstützend. Die Nordic High Yield Spreads engten sich im Quartalsvergleich leicht ein und lagen zum Ende von Q1 bei 540 Basispunkten. Der iTraxx Crossover weitete sich von 244 Basispunkten zu Jahresbeginn 2026 auf 330 Basispunkte zum Quartalsende aus, ging jedoch nach Quartalsende wieder deutlich zurück. Die Bedingungen am Primärmarkt blieben über das gesamte Quartal hinweg robust, wobei sich die Emissionsaktivität im April weiter beschleunigte und Marktteilnehmer von einer starken Pipeline in Richtung Sommerperiode berichten. Mit der Rekordbeteiligung internationaler Emittenten, anhaltendem Momentum bei deutschen Transaktionen und robusten Kreditbedingungen festigt der Nordic Bond Markt seine Position als eine der dynamischsten und zugänglichsten Finanzierungsplattformen in Europa. Weitere Details enthält der vollständige Q1 2026 Nordic Bond market update . Über Pareto Securities



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