Seit Freitag kann die European Lithium-Aktie nicht mehr gehandelt werden. Der Handel wurde auf Ersuchen des Unternehmens selbst gestoppt. Der Grund für diese Aussetzung ist hochspannend und sorgt für massive Spekulationen am Markt. Was ist bloß los und wie sollten Anleger nun reagieren? Die Gerüchteküche brodelt In der offiziellen Mitteilung an die australische Börsenaufsicht gab European Lithium an, dass der Handelsstopp notwendig sei, um auf Medienspekulationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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