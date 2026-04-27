Teure Hochleistungsschuhe haben den Laufsport auf der Langstrecke verändert. Warum sie sowohl gelobt als auch kritisiert werden, zeigt die Geschichte der Marathon-Talente aus Kenia. Die Laufbahn auf dem Campus der Moi-Universität in Eldoret sieht nicht so aus, als sei sie für Champions gebaut worden. Ihr Belag ist eine Mischung aus Lehm und Kies, und sie ist zehn Meter länger als die normale 400-Meter-Strecke. Die Läufer:innen nutzen Stühle aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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