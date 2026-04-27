Hamburg (ots) -Drehstart mit Tomomi Themann als Prinzessin Gwendolyn, Filip Schnack als Stalljunge Otto, Anneke Kim Sarnau als Hexe Urba und Hans-Jochen Wagner als König KurtDerzeit entstehen in Hamburg, Schwerin und auf Schloss Breitenburg bei Itzehoe die Aufnahmen für einen neuen ARD-Märchenfilm der Reihe "Sechs auf einen Streich". Der von Studio Alba im Auftrag des NDR produzierte Film handelt von einer abenteuerlustigen Prinzessin, die wenig für höfische Regeln und Ballkleider übrighat und einem Stalljungen, der vom sorglosen Leben am Hof träumt. Ein Körpertausch lässt ihre Träume wahr werden.Vor der Kamera stehen unter anderem Tomomi Themann als Prinzessin Gwendolyn, Filip Schnack als Stalljunge Otto, Bineta Hansen als Fee Pucki, Anneke Kim Sarnau als Hexe Urba, Alessandro Schuster als falscher Prinz Zoltan, Hans-Jochen Wagner als König Kurt und Vanida Karun als Königin Eva. Gedreht wird noch bis zum 12. Mai.Das Märchen wird voraussichtlich im kommenden Jahr im Weihnachtsprogramm des Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein. Seit inzwischen 18 Jahren produziert die ARD die Märchenreihe "Sechs auf einen Streich", für die immer wieder namhafte Film- und Fernsehschauspieler:innen vor der Kamera stehen.Zum InhaltPrinzessin Gwendolyn (Tomomi Themann) hat Geburtstag und findet alles, was ihre Eltern, König Kurt (Hans-Jochen Wagner) und Königin Eva (Vanida Karun), ihr an Geschenken präsentieren langweilig und uninteressant. Sie will lieber Abenteuer erleben statt Feste zu feiern, lieber fechten als tanzen. Als die als Dienerin getarnte Hexe Urba (Anneke Kim Sarnau) mit ihrem Sohn Zoltan (Alessandro Schuster) und der in einem Käfig gefangen gehaltenen Fee Pucki (Bineta Hansen) auftaucht, kommt Bewegung ins Hofleben. Urba wird als Hofdienerin eingestellt - nicht ahnend, dass sie nur eines will: ihren Sohn Zoltan mithilfe dunkler Zauberkraft zum Gemahl der Prinzessin zu machen. Gwendolyn hat indes nur Augen für die Fee und hofft auf die Erfüllung ihrer Wünsche. Sie nimmt Pucki mit in die Stallungen, wo der Stalljunge Otto (Filip Schnack) schwer schuftet. Nichts würde er lieber tun, als einmal in schönen Gewändern im Schloss zu tanzen - und nichts würde Gwendolyn lieber tun, als dem Schloss zu entfliehen. Der gleichzeitig ausgesprochene Wunsch ist das Stichwort für Fee Pucki - und so finden sich Gwen und Otto plötzlich im Körper des jeweils anderen wieder...Zur ProduktionIn weiteren Rollen sind Nele Rössler (Edith), Neda Rahmanian (Waffenmeisterin Heike), Thomas Ziesch (Stallmeister Thomas) und Volker Zack als Diener Klaus zu sehen. Das Drehbuch stammt von Catharina Junk und Katja Kittendorf. Regie führtâ Philipp Scholz. Hinter der Kamera steht Henri Nelsen. Casting: Marion Haack. Kostümbild: Lena Scharrer. Szenenbild: Jeannie Ulrich. Produktionsleitung: Sabine Schild. Herstellungsleitung: Askild Stielow. Produzent:innen sind Holger Ellermann und Lisa Arndt (Studio Alba Productions). Redaktion: Sandra Le Blanc-Marissal (NDR). "Die Prinzessin und der Stalljunge" (AT) wird von Studio Alba Productions im Auftrag des NDR produziert.Fotos: https://ard-foto.de/Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6263236