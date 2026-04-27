© Foto: Vladimir Borovic - Adobe StockSun Pharma kauft Organon für 11,75 Milliarden US-Dollar. Die Aktien reagieren sofort. Doch Experten warnen vor Risiken trotz großer Wachstumschancen.Die Aktie von Sun Pharmaceutical Industries steigt um mehr als 7 Prozent, nachdem der Konzern die Übernahme von Organon & Co ankündigt. Der Deal bewertet das US-Unternehmen mit 11,75 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden. Sun Pharma zahlt 14 US-Dollar je Aktie in bar. Auch die Aktie von Organon gewinnt deutlich an Wert und steigt um 15 Prozent (Stand 10:32 Uhr MESZ). Organon-Chefin Carrie Cox erklärt: "Nach einer umfassenden Prüfung strategischer Alternativen ist unser Vorstand zu dem Schluss gekommen, dass diese Bartransaktion den Aktionären …Den vollständigen Artikel lesen
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