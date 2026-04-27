Die Corporate Pension Partner CPP GmbH wird Teil von Aventus. Die Maklergruppe beteiligt sich mehrheitlich an dem bAV- und Vorsorgespezialisten. Laut Aventus entsteht durch den Zusammenschluss ein bedeutendes Kompetenzfeld für die betriebliche Vorsorge innerhalb der Gruppe. Die Aventus Maklergruppe hat eine strategische Mehrheitsbeteiligung an der Corporate Pension Partner CPP GmbH (CPP) mit Sitz in Hamburg erworben. Aventus sieht sich damit weiter auf dem Weg zum führenden Versicherungsmakler für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact