Die Quartalsberichtssaison schreitet voran. Mittlerweile stehen auch Rohstoffkonzerne im Fokus. Die beiden US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont Corp. und Freeport-McMoRan präsentierten ihre Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026. Während die Ergebnisse von Newmont durchaus zu gefallen wussten und der Markt sie mit einem steigenden Aktienkurs honorierte, bot sich bei Freeport-McMoRan ein etwas anderes Bild.Freeport-McMoRan - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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