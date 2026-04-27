Nordex Group ist solide ins Jahr 2026 gestartet und zeigt vor allem bei der Profitabilität klare Fortschritte. Nach schwierigen Jahren mit hohem Margendruck deutet sich nun eine nachhaltige Stabilisierung an - ein wichtiger Punkt für Anleger, die den Sektor zuletzt kritisch gesehen haben. Deutliches Plus bei Ergebnis und Marge Im ersten Quartal 2026 steigerte Nordex den Umsatz auf rund 1,6 Milliarden Euro, was einem Wachstum von gut 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Noch stärker entwickelte sich das operative Ergebnis: Das EBITDA legte um über 60 Prozent auf 130,7 Millionen Euro zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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