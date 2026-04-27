Vaduz (ots) -
Der Staat unterstützt in Ausbildung stehende Personen in Form von Stipendien und Darlehen. Wer hat Anspruch auf ein Stipendium? Worin unterscheiden sich Stipendien und Darlehen? Wie läuft das Antragsverfahren ab?
Am Mittwoch, 06. Mai 2026, findet um 18 Uhr im Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (Postgebäude, Schaan) eine Informationsveranstaltung zum Thema Stipendien statt.
Vertreterinnen der Stipendienstelle geben einen kurzen Gesamtüberblick über diese Form der Ausbildungsbeihilfe, beantworten Fragen und stehen für individuelle Kurzberatungen zur Verfügung.
Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter www.abb.llv.li oder Tel: +423 236 72 00 erforderlich.
Pressekontakt:
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Iris Bieker / Michael Gerner
T +423 236 72 16 / +423 236 72 03
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100939688
Der Staat unterstützt in Ausbildung stehende Personen in Form von Stipendien und Darlehen. Wer hat Anspruch auf ein Stipendium? Worin unterscheiden sich Stipendien und Darlehen? Wie läuft das Antragsverfahren ab?
Am Mittwoch, 06. Mai 2026, findet um 18 Uhr im Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (Postgebäude, Schaan) eine Informationsveranstaltung zum Thema Stipendien statt.
Vertreterinnen der Stipendienstelle geben einen kurzen Gesamtüberblick über diese Form der Ausbildungsbeihilfe, beantworten Fragen und stehen für individuelle Kurzberatungen zur Verfügung.
Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter www.abb.llv.li oder Tel: +423 236 72 00 erforderlich.
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Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Iris Bieker / Michael Gerner
T +423 236 72 16 / +423 236 72 03
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