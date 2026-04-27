Erst Panik, dann Euphorie, dann wieder Panik. Die Börse läuft in Zyklen, und wer das versteht, könnte daraus einen Vorteil ziehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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