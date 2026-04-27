Die BayernLB meldet für das erste Quartal 2026 einen sprunghaften Anstieg im Gold-Handel, der selbst erfahrene Marktteilnehmer überrascht. Hintergrund dieser Entwicklung ist die zunehmende Verunsicherung durch geopolitische Spannungen, insbesondere im Iran-Konflikt. Michael Eubel, verantwortlich für Edelmetalle bei der Landesbank, sieht darin einen klaren Treiber für die stark gestiegene Gold-Nachfrage. Die aktuelle Dynamik deutet darauf hin, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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