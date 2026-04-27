Berlin (ots) -Die militärische Eskalation im Nahen Osten zeigt einmal mehr, wie schnell und wie koordiniert Hacker auf weltpolitische Ereignisse reagieren, um ihre Social-Engineering-Kampagnen anzupassen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sich die Bedrohungslage in direkter Wechselwirkung mit dem aktuellen Nachrichtengeschehen entwickelt.Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz erreichen diese Phishing-Angriffe mittlerweile eine beispiellose Geschwindigkeit und qualitative Präzision, wie Dr. Martin Krämer, CISO Advisor bei KnowBe4, erklärt: "Weltweite Krisen wie Pandemien, Naturkatastrophen oder bewaffnete Konflikte dienen Kriminellen regelmäßig als Rahmen, um Dringlichkeit zu simulieren, Vertrauen zu erschleichen und Sicherheitsmechanismen zu umgehen. Aktuelle Beobachtungen aus der Region zeigen, dass sich dieses Muster im Zuge des Nahost-Konflikts erneut bestätigt."Analysen zeigen, dass Angreifer unmittelbar auf die sich verändernde Nachrichtenlage reagierten und die wirtschaftlichen Störungen ausnutzten, insbesondere im regionalen Schifffahrts- und Handelsverkehr. Sie missbrauchten die Nachrichtenlage als glaubwürdige Tarnung. Als Köder dienten vor allem geschäftlich relevante Formate wie Rechnungen, Verträge, Bankdokumente und Lieferbenachrichtigungen.Dr. Martin Krämer von KnowBe4 empfiehlt daher: "Organisationen sollten ihre Mitarbeitenden gezielt für krisenbedingte Social-Engineering-Angriffe sensibilisieren. Unerwartete Anhänge, auch von vermeintlich vertrauten Absendern, sollten grundsätzlich mit Vorsicht behandelt und im Zweifel über einen unabhängigen Kanal verifiziert werden. Dateiformate wie .eml, .jar, .rar oder .hta sind dabei ebenso als potenziell gefährlich einzustufen wie klassische ausführbare Dateien. Komprimierte Archive aus unbekannten Quellen gelten als besonders verbreiteter Umgehungsvektor für Sicherheitsfilter."Nachrichten, die unmittelbaren Handlungsbedarf suggerieren, etwa zur Freigabe von Zahlungen oder zur sofortigen Prüfung von Dokumenten, sollten als Warnsignal gewertet werden. Vor dem Öffnen von Links empfiehlt sich die Überprüfung der tatsächlichen Zieladresse. Finanzielle oder rechtlich relevante Anfragen sind stets über offizielle, unabhängige Kanäle zu bestätigen.Hier geht es zu weiteren Details: https://ots.de/pTIfpPPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/6263277