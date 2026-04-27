Das globale Beratungsunternehmen BRG gab heute die Übernahme von E.CA Economics, einer führenden europäischen wettbewerbsökonomischen Beratung, bekannt. Mit der Übernahme stärkt BRG seine europäische Präsenz sowie seine Practice Groups Antitrust Competition und Regulation.

E.CA Economics wurde 2007 von Dr. Hans W. Friederiszick, Dr. Rainer Nitsche und Prof. Lars-Hendrik Röller gegründet. Das Unternehmen berät Kunden in Fusionskontroll-, Kartell- und Schadensersatzverfahren sowie in Beihilfefällen. E.CA beschäftigt mehr als 50 Ökonomen und Mitarbeitende im Back-Office aus aller Welt und ist mit Büros in Berlin, Brüssel, London und München vertreten.

Die kombinierte europäische Antitrust Competition-Practice Group der beiden Unternehmen umfasst zwei ehemalige Chefökonomen der Generaldirektion Wettbewerb (DG Comp) der Europäischen Kommission: Prof. Lars-Hendrik Röller und Prof. Kai-Uwe Kühn. Darüber hinaus gehören sechs im Lexology Index als Global Elite Thought Leaders ausgezeichnete Experten für Wettbewerbsökonomie zum Team. Zusammengenommen verfügt das Team über nahezu ein Jahrhundert Erfahrung in der Arbeit für DG Comp, die britische Competition and Markets Authority, die US-amerikanische Federal Trade Commission und das Department of Justice sowie weitere Wettbewerbsbehörden weltweit.

Prof. David Sunding, Vice Chairman bei BRG und Leiter der Global Community Economics, Disputes Investigations, kommentierte die Übernahme wie folgt:

"Wir freuen uns sehr, eine derart renommierte Gruppe von Experten und Fachleuten bei BRG willkommen zu heißen. E.CA hat sich im Markt einen hervorragenden Ruf erarbeitet, der auf stringentem ökonomischen Denken sowie einer besonderen Kombination aus Kreativität und analytischer Robustheit beruht. Dieser Ansatz passt perfekt zu BRGs Anspruch an methodisch fundierte Analyse, Unabhängigkeit und tiefgreifender Expertise sowie zu unserem Versprechen fundierte und umsetzbare Ergebnisse zu liefern frei nach unserem Motto "Intelligence that works"."

Sunding ergänzte:

"Wir sind begeistert, die Expertise, das Netzwerk und die Erfolgsbilanz von E.CA in unsere wachsende ökonomische Beratungspraxis in Europa und weltweit einzubringen und gleichzeitig den Markteintritt von BRG in Deutschland zu feiern."

Friederiszick, Managing Director und Partner bei E.CA, erklärte:

"Das Bekenntnis zu Exzellenz, akademischer Präzision und umfassender Erfahrung auf Senior-Ebene ist ein gemeinsames Werteversprechen. Skalierung, regionale Reichweite und gemeinsame Begeisterung kommen als zusätzliche Vorteile hinzu ein spannendes neues Kapitel steht für unsere Gruppe bevor !"

Nitsche, Managing Director und Partner bei E.CA, fügte hinzu:

"Wir freuen uns sehr, BRG beizutreten, da wir eine perfekte Übereinstimmung in Kultur und Arbeitsweise sehen. Das gemeinsame Unternehmen wird eine starke Präsenz in allen großen europäischen Ländern haben, was unsere Fähigkeit zur Betreuung internationaler Fusionskontroll- und Schadensersatzverfahren weiter untermauert."

Friederiszick und Nitsche werden gemeinsam mit Sunding in den USA, Konstantin Ebinger in Brüssel und David Parker in London die Antitrust Competition Practice Group von BRG führen. Global Competition Review hat das Unternehmen kürzlich in der Publikation GCR 100: Economics 2026 erneut als "Outstanding" ausgezeichnet zum dreizehnten Mal in Folge.

BRG erwartet, dass der Ausbau der europäischen Präsenz die Einführung zusätzlicher Angebote auf dem deutschen Markt unterstützen wird.

Hinweise für die Redaktion

Über BRG

BRG wurde 2010 gegründet und beschäftigt mehr als 1.800 Fachkräfte in über 40 Niederlassungen in den USA, EMEA, APAC und Lateinamerika. Das Leistungsspektrum umfasst Wettbewerbsökonomie, Dispute Resolution und Investigations, Corporate Finance sowie Performance Improvement. BRG verfügt zudem über branchenspezifische Expertengruppen, unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Energie, Bauwesen und weiteren Industrien.

Asien-Pazifik

Im vergangenen Jahr hat BRG eine eigene Competition Practice in Hongkong aufgebaut, geleitet von Dennis Beling. Damit positioniert sich das Unternehmen, um der wachsenden Nachfrage nach ökonomischer Beratung im APAC-Raum gerecht zu werden. Weitere Expansion nach Indien und Australien ist geplant.

Anerkennung in den USA

Dr. Rosa Abrantes-Metz von BRG wurde im Oktober 2025 vom American Antitrust Institute in der Kategorie "Outstanding Antitrust Litigation Achievement in Economics" im Rahmen der Antitrust Enforcement Awards ausgezeichnet.

Über E.CA Economics

E.CA Economics wurde 2007 gegründet und bietet hochqualifizierte ökonomische Beratung mit fallbezogener Expertise in den Bereichen Wettbewerbspolitik und Regulierung auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher Forschung. E.CA zählt regelmäßig zu den weltweit führenden Wettbewerbsökonomieteams, unter anderem im GCR 100 von Global Competition Review. Darüber hinaus wurde E.CA von der renommierten deutschen Fachzeitschrift JUVE als "klarer internationaler Marktführer unter den deutschen Beratungsunternehmen im Bereich Wettbewerbsökonomie" ausgezeichnet. In der JUVE-Marktanalyse werden die Managing Directors von E.CA, Rainer Nitsche und Hans W. Friederiszick, als die Nummer 1 bzw. Nummer 2 der Wettbewerbsökonomen in Deutschland geführt.

Weitere Informationen unter: https://www.e-ca.com/

Über BRG

BRG vereint weltweit führende akademische Expertise mit praxiserprobter unternehmerischer Erfahrung und speziell entwickelten neuen Technologien. Unsere Kultur ist geprägt von Agilität und Vernetzung Merkmale, die uns unterscheiden und unseren Kunden einen entscheidenden Vorsprung verschaffen.

Zu unseren Fachkräften zählen spezialisierte Beraterinnen und Berater, Branchenexperten, renommierte Wissenschaftler sowie führende Data Scientists. Gemeinsam bringen sie eine außergewöhnliche Vielfalt an Praxiserfahrung, Daten sowie menschlicher und künstlicher Intelligenz in die Bereiche Wettbewerbsökonomie, Dispute Resolution und Investigations, Corporate Finance sowie Performance Improvement ein. So unterstützen wir Organisationen weltweit bei der Bewältigung ihrer komplexesten Herausforderungen.

Unsere einzigartige Organisationsstruktur fördert interdisziplinäre Zusammenarbeit und schafft die Grundlage für fundiertere Erkenntnisse sowie originelles und prägnantes Denken. In Verbindung mit unserer globalen Reichweite und unseren Ressourcen ermöglichen uns unsere vielfältigen Perspektiven und technischen Fähigkeiten, die Herausforderungen unserer Kunden auf besondere Weise zu adressieren. Wir erzielen messbare Ergebnisse, weil wir wissen, wie wir analytisches Denken konsequent in die Praxis unserer Kunden übertragen.

Bei BRG zeigen wir nicht nur, was möglich ist. Wir sind darauf ausgerichtet, unseren Mandanten dabei zu helfen, es Wirklichkeit werden zu lassen.

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