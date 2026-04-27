Die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten wird immer kürzer, daher bietet TLS Connect KMUs ein maßgeschneidertes, automatisiertes Tool zur Verwaltung ihrer TLS-Zertifikate

GMO GlobalSign, Inc., eine globale Zertifizierungsstelle, stellte heute TLS Connect vor, ein Tool für das Certificate Lifecycle Management (CLM), das speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) entwickelt wurde. TLS Connect automatisiert die Bereitstellung und Erneuerung von TLS-Zertifikaten öffentlicher Zertifizierungsstellen und ermöglicht es KMUs so, ihre Sicherheit zu erhöhen, gesetzliche Vorschriften einzuhalten und Geschäftsrisiken zu minimieren. Das neue Angebot von GMO GlobalSign erfüllt ein wichtiges Bedürfnis des CLM-Marktes: KMUs, die auf TLS-Zertifikate angewiesen sind, aber keine eigene Public Key Infrastructure (PKI) besitzen oder nicht einfach eine CLM-Lösung implementieren können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260427830763/de/

Kein IT-Team für die Verwaltung von Zertifikatserneuerungen? Nutzen Sie TLS Connect. Zertifikatsmanagement ??so einfach, dass es jeder nutzen kann.

Die Einführung von TLS Connect folgt direkt auf die erste Verkürzung der Gültigkeitsdauer von TLS-Zertifikaten. Seit dem 15. März 2026 beträgt deren Gültigkeitsdauer statt 398 nur noch 200 Tage. Am 15. März 2027 erfolgt dann eine weitere Reduzierung auf 100 Tage. Und am 15. März 2029 verkürzt sich die Gültigkeit von TLS-Zertifikaten dann auf nur noch 47 Tage. "Es ist ein enormes Geschäftsrisiko, wenn man über die Zertifikate im eigenen Netzwerk nicht auf dem Laufenden ist. Wenn Sie auch nur eine einzige Verlängerung Ihrer Zertifikate versäumen, kann es passieren, dass Websites und wichtige Anwendungen nicht mehr funktionieren," sagt Julie Gaunt, Senior Product Manager bei GMO GlobalSign. "Deshalb freuen wir uns sehr, Ihnen TLS Connect vorstellen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass dies jetzt genau die richtige Lösung für KMUs ist, um ihre TLS-Zertifikate zu automatisieren und Betriebsunterbrechungen vorzubeugen."

CLM im Unternehmensstil, angepasst an den Bedarf kleiner Unternehmen

Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen in der Branche sind automatisierte Tools mehr als nur ein "nettes Extra". Und das gilt unabhängig von der Größe des Unternehmens. KMUs müssen sicherstellen, dass ihre TLS-Zertifikate zuverlässig bereitgestellt, erneuert und ersetzt werden. Nur dann lassen sich Betriebsausfälle vermeiden und die sich ständig ändernden Branchenanforderungen erfüllen. TLS Connect bietet diese Vorteile als ein CLM-Tool, das speziell für KMUs entwickelt wurde. Dank integrierter Zertifikatserkennung, einer intuitiven Benutzeroberfläche und optimierter Funktionen ermöglicht TLS Connect die Automatisierung und Verwaltung von Zertifikaten ohne den administrativen und finanziellen Aufwand herkömmlicher CLM-Tools. Dadurch eignet sich diese Lösung besonders für kleinere Umgebungen und begrenzte IT-Budgets, bietet aber dennoch die nötige Automatisierung für den Betrieb in großem Maßstab.

TLS Connect wird lokal im Netzwerk des Kunden bereitgestellt und ermöglicht die zentrale Verwaltung und Konfiguration von TLS-Zertifikaten für mehrere Endpunkte. Die TLS-Zertifikate sind über GMO GlobalSigns ATLAS-Plattform oder das GlobalSign Certificate Center (GCC) erhältlich.

Die wichtigsten Funktionen und Vorteile von TLS Connect:

Zertifikatserkennung/Zertifikatsscanner.

Integration in das ACME-Protokoll.

Integration in GlobalSigns Atlas-Plattform für Neukunden und in das GlobalSign Certificate Center (GCC) für Bestandskunden.

Integration in zahlreiche Netzwerkgeräte und Server.

Dashboard/Berichterstellung.

Fähigkeit zur zuverlässigen Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

"Angesichts der immer komplexer werdenden Zertifikatslandschaft können Unternehmen jeder Größe das Gefühl bekommen, die Kontrolle zu verlieren. Der entscheidende Unterschied ist, dass die meisten mittelständischen und großen Unternehmen über CLM-Tools zur Verwaltung ihrer Zertifikate verfügen, was bei KMUs nicht der Fall ist", sagt dazu Aditya Anand, Leiter des Geschäftsbereichs TLS CLM CA Division bei GMO GlobalSign. "Mit TLS Connect wird die Umstellung auf kürzere Zertifikatslaufzeiten problemlos erfolgen. Die Kunden erhalten eine leistungsstarke und erschwingliche CLM-Lösung, die speziell für KMUs entwickelt wurde. Damit können sie ihre Geschäfte führen, ohne befürchten zu müssen, dass Zertifikate unbemerkt ablaufen."

ABI Research Senior Analyst Aisling Dawson fügt hinzu: "Ein umfassendes CLM-System für das gesamte Unternehmen ist für KMUs oft zu teuer. Aber der Verzicht auf ein CLM-System setzt die Unternehmen Zertifikatsausfällen, potenziellen Ausfallzeiten sowie Schäden an ihrer Marke und ihrem Ruf aus." TLS Connect füllt eine Lücke des CLM-Marktes, die schnell zwischen den Unternehmen wächst, die ein vollständiges Unternehmens-CLM benötigen, und solchen, die auf manuelle Nachverfolgungsprozesse angewiesen sind. Da der Countdown in Richtung der 47-tägigen Gültigkeit längst läuft, muss die betriebliche Effizienz im Bereich CLM unbedingt gefördert werden. Nur dann kann man mit der Verkürzung der Zertifikatslebensdauer Schritt halten und sich auf die Migration zu quantenfähigen Systemen vorbereiten."

Weitere Ressourcen

TLS Connect Datenblatt

GlobalSign Blog: Vorbereitung auf die Zeit der 47-tägigen Gültigkeit von SSL/TLS-Zertifikaten: Ein Leitfaden mit Fragen und Antworten für Unternehmen

Über GMO GlobalSign

Als eine der weltweit am tiefsten verwurzelten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-basierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren weltweit ermöglichen, Online-Kommunikation zu sichern, Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hochskalierbare Public Key Infrastructure (PKI) und Identität unterstützt das Unternehmen Milliarden von Diensten, Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. GMO GlobalSign ist ein Tochterunternehmen von GMO GlobalSign Holdings, K.K. einem Mitglied der in Japan ansässigen GMO Internet Group, und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.globalsign.com.

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