Bei Palantir scheint interne Kritik zunehmend unerwünscht zu sein. Während die Angestellten einen deutlichen Kulturwandel wahrnehmen, werden Slack-Diskussionen teilweise sogar gelöscht. Nicht nur in Deutschland stehen Palantir und der Einsatz der Software in einigen Bundesländern in der Kritik. Auch innerhalb des Unternehmens wird die Ausrichtung mittlerweile offenbar kritisch gesehen. Wie Wired berichtet, zweifeln Mitarbeiter:innen zunehmend daran, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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