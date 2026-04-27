Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity Research GmbH



27.04.2026 / 12:15 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties SA Company Name: Grand City Properties SA ISIN: LU0775917882 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 27.04.2026 Target price: €14,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,80.



Zusammenfassung:

Grand City Properties gab den erfolgreichen Abschluss einer Refinanzierung seiner unbefristeten Schuldverschreibungen durch die Platzierung neuer Perpetual Notes im Wert von €600 Mio. mit einem Kupon von 5,25% bekannt. GCP hat gleichzeitig ein Rückkaufangebot für seine ausstehenden Perpetual Notes in Höhe von €602,7 Mio. mit einer Kündigungsoption im Jahr 2026 aufgelegt. Die neuen Schuldverschreibungen dienen der Finanzierung dieses Rückkaufangebots. Nach Abschluss wird der Wohnimmobilienvermieter sein gesamtes Portfolio an Perpetual Notes erfolgreich refinanziert haben. Die nächsten Zinsanpassungen für die unbefristeten Schuldverschreibungen stehen nun im Jahr 2031 an. Wir sind der Ansicht, dass die Transaktion: (1) einen schwierigen Refinanzierungszyklus zu vernünftigen Konditionen abschließt; (2) einen kurzfristigen Überhang in der Kapitalstruktur beseitigt; und (3) GCP eine verbesserte Finanzierungstransparenz und bis 2031 deutlich mehr Spielraum verschafft. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €14,80 bei (Aufwärtspotenzial: 50%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 14.80 price target.



Abstract:

Grand City Properties announced the completion of a successful perpetual note refinancing with the placement of €600m in new notes bearing a 5.25% coupon. The company launched a simultaneous tender offer for its outstanding €603m perpetual notes callable in 2026. The new notes are intended to finance the concurrent tender offer. Upon completion of the tender, the residential landlord will have successfully refinanced its full perpetual notes portfolio. The next perpetual note reset events are now in 2031. We reckon the deal: (1) closes out a difficult refinancing cycle on sensible terms; (2) removes a near-term capital structure overhang; and (3) leaves GCP with improved funding visibility and materially more breathing room until 2031. We maintain our Buy rating and €14.8 TP (upside: 50%).



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