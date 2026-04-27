Mitteilung der Pareto Securities AS:

Nordic Bond Markt verzeichnet zweitstärkstes Q1 aller Zeiten, getragen von Rekordinternationalisierung und deutschem Dealflow

Der Nordic Bond Markt hat im ersten Quartal 2026 ein Emissionsvolumen von €4,3 Mrd. in 50 Transaktionen erzielt und damit das zweitstärkste Q1 seiner Geschichte verbucht. Emittenten außerhalb der Nordics trugen mit 62% des Primärvolumens einen neuen Rekordanteil bei, was die zunehmende Internationalisierung sowie die wachsende Attraktivität des Marktes als grenzüberschreitende Finanzierungsplattform für europäische mittelständische Emittenten unterstreicht.

Obwohl die Volumina gegenüber dem außergewöhnlichen ...

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