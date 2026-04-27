© Foto: Seung-il Ryu - NurPhotoDer KI-Hunger nach Hochleistungschips treibt Südkoreas Börsen auf ein neues Rekordniveau. Kospi und Kosdaq überschreiten erstmals 6.000 Billionen Won Börsenwert - angeführt von Chipgigant SK Hynix.Der südkoreanische Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn ein historisches Ausrufezeichen gesetzt. Die kombinierte Marktkapitalisierung der beiden wichtigsten Börsensegmente Kospi und Kosdaq überschritt erstmals die Schwelle von 6.000 Billionen Won. Umgerechnet entspricht das rund 4,1 Billionen US-Dollar. Treiber der Rallye sind vor allem Halbleiterwerte, allen voran SK Hynix. Bemerkenswert ist das Tempo des Anstiegs: Noch im Frühjahr 2025 lag der gemeinsame Börsenwert bei rund 2.200 Billionen Won. …Den vollständigen Artikel lesen
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