Bochum (ots) -Das erfolgreiche Bewegungsprojekt "VIACTIV AstroKids" wird mit neuen Inhalten und unter gleichem Namen fortgeführt. Das Gemeinschaftsprojekt der VIACTIV Krankenkasse und des VfL AstroStars Bochum e.V. richtet sich gezielt an Kinder im Kita-Alter und setzt weiterhin auf frühzeitige Bewegungsförderung.Kern des Projekts sind wöchentliche AG's in insgesamt elf Bochumer Kindertagesstätten. Pro AG nehmen bis zu 15 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren teil, sodass nahezu alle Kinder einer Einrichtung erreicht werden können. In jeder Kita finden jährlich 37 Einheiten à 60 Minuten sowie ein Kita-internes Sportfest statt.Ein besonderes Highlight sind die zweimal jährlich stattfindenden VIACTIV AstroKids Sportfeste. Diese Veranstaltungen bieten nicht nur den teilnehmenden Kita-Kindern, sondern auch weiteren interessierten Kindern die Möglichkeit, Teil des Projekts zu werden. Ergänzend werden zwei- bis dreimal jährlich Fortbildungsveranstaltungen für die Fachkräfte der rund 150 Bochumer Kitas angeboten. Ziel ist es, die Bewegungsförderung nachhaltig in den Einrichtungen zu verankern und pädagogische Fachkräfte gezielt zu unterstützen.Ganzheitliche Förderung im FokusDas Projekt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Durch spielerische Bewegungserfahrungen - etwa in Bewegungsbaustellen, Parcours, kleinen Spielen oder im Zirkeltraining - werden motorische, kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen der Kinder gefördert. Gleichzeitig lernen sie wichtige Werte wie Toleranz, Respekt, Teamgeist, Fairness und Verantwortungsbewusstsein.Darüber hinaus trägt das Projekt zur besseren Integration von Kindern mit Migrationshintergrund sowie aus sozial benachteiligten Familien bei. Langfristig verfolgt VIACTIV AstroKids das Ziel, Kinder nachhaltig für Sport und Vereinsleben zu begeistern.Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:https://www.viactiv.de/unternehmen/verantwortung/viactiv-astrokidsPressekontakt:Tobias DunkelTelefon 0234 479-2489Mail: tobias.dunkel@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121326/6263411