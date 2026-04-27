Bonn (ots) -Die PSD Banken gehen einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und setzen künftig auf die innovative KI-Plattform "Langdock" aus Deutschland. Die Banken wollen so die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz (KI) verantwortungsvoll und datenschutzkonform nutzen, um Mitarbeitende bei Fachaufgaben zu unterstützen und die Effizienz sowie Kundennähe weiter zu steigern.Zielsetzung der KI-Nutzung mit LangdockMit der Einführung von Langdock verfolgen die PSD Banken das Ziel, moderne KI-Modelle frühzeitig, sicher und datenschutzkonform für bankenspezifische Aufgaben einzusetzen. Die Plattform dient als komplementäre Lösung zur bewährten Partnerschaft mit Atruvia, um Innovationen schneller testen und in die Bankengruppe einbringen zu können. Die Zusammenarbeit mit Atruvia bleibt ein zentraler Bestandteil der Digitalisierungsstrategie der PSD Banken. Sobald sich neue KI-Modelle bewähren, werden sie in das zentrale System von Atruvia überführt. Die Mitarbeitenden stehen dabei stets im Mittelpunkt: Sie werden durch die KI sinnvoll unterstützt und erhalten neue Werkzeuge, um ihre Arbeit effizienter und kundenorientierter zu gestalten.Vielfältige konkrete UmsetzungsmöglichkeitenLangdock bietet auf einer Plattform Zugang zu verschiedenen KI-Modellen (z. B. OpenAI, Anthropic, Mistral) mit unterschiedlichen Stärken. So kann für jede Aufgabe das passende Modell ausgewählt werden. Alle PSD Banken nehmen an dem Rahmenvertrag mit Langdock teil.Gemeinsam mit der Unternehmensberatung 4P Consulting werden spezifische, maßgeschneiderte GPT-Bots für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt. Diese Bots unterstützen beispielsweise bei der schnellen und qualitativ hochwertigen Bearbeitung von Spezialistenaufgaben, etwa im Bereich Revision oder beim Konditionsvergleich im Passivgeschäft.Die Plattform ermöglicht dabei nicht nur KI-Chats, sondern auch die Automatisierung ganzer Arbeitsabläufe. Beispielsweise kann eine KI regelmäßig Daten abfragen, eine Ergebnistabelle erzeugen und diese automatisch in einem vorher bestimmten Laufwerk ablegen. Damit wird die Arbeit der Mitarbeitenden weiter vereinfacht und standardisiert.Langdock arbeitet DSGVO-konform und wurde speziell für regulierte Branchen wie Banken entwickelt. So sind die höchstmöglichen Datenschutzanforderungen erfüllt.Mit Langdock können innovative KI-Funktionen und neue Sprachmodelle schneller getestet und genutzt werden, bevor sie in die zentralen Systeme übernommen werden.In den jeweiligen PSD Banken werden gezielt KI-Manager als Experten ausgebildet, um die Nutzung der Plattform verantwortungsvoll zu steuern und die Vorteile optimal in die Arbeit zu integrieren.Konkrete Use Cases der ersten Tranche zeigen, dass die KI insbesondere dazu beitragen kann, die Vielzahl an Aufgaben - z. B. in der Revision - beherrschbarer zu machen und die Mitarbeitenden zu entlasten. Ziel ist eine messbare Effizienzsteigerung, etwa durch Zeitersparnis bei Routineaufgaben.Über den Verband der PSD Banken e.V.:Der Verband der PSD Banken e.V. ist ein bundesweit tätiger Genossenschaftsverband. Dem Verband gehören die 11 rechtlich selbstständigen PSD Banken an, die gemeinsam die älteste Direktbankengruppe Deutschlands bilden. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten die PSD Banken rund 1 Million Kundinnen und Kunden eine einzigartige Kombination aus Direkt- und Filialbankservice.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationVerband der PSD Banken e.V.Dreizehnmorgenweg 3653175 BonnE-Mail: presse@vpsd.deWeitere Informationen unter: www.psd-bank.deEngel & Zimmermann GmbHUnternehmensberatung für KommunikationE-Mail: vpsd@engel-zimmermann.deOriginal-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55115/6263397