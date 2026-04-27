Bereits seit 2022 transportiert DHL in Berlin mit einem elektrisch angetriebenen Solarschiff Pakete über die Spree. Nun kommt ein weiteres, größeres Solarschiff hinzu. Es befördert Sendungen von und zu Packstationen, die zwischen Köpenick und dem Osthafen nahe der Oberbaumbrücke liegen. 2022 hat DHLin Kooperation mit dem Berliner Hafenlogistiker BEHALA und der Reederei Solarwaterworld ein Pilotprojekt gestartet, bei dem ein Elektro-Schiff mit Solarzellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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