Ein interdisziplinäres Team am Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien hat untersucht, warum es in Feststoff-Batteriezellen zu Kurzschlüssen kommen kann. Auf Basis dieser Erkenntnisse arbeitet das Max-Planck-Team nun an Strategien, um die das zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Dendriten sind in heutigen Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyten ein bekannten Problem. Die Lithium-Ablagerungen können in diesen Zellen so stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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