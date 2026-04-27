Mainz (ots) -
Woche 21/26
Montag, 18.05.
Bitte Programmänderung beachten:
"ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen" um 6.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 19.05.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 Wer ist El Chapo?
Deutschland 2023
"Ermittler! - Schauplatz Berlin" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderung beachten:
4.00 Musk gegen Trump
Machos, Macht, Milliarden
Deutschland/USA 2025
"Wirecard - Game Over" entfällt
(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 22.05.
Bitte Programmänderung beachten:
8.15 Food Trip - Essen und Leben in ...
Paris - Banlieues, Sterneküche und Traditionen
USA 2022
"besseresser: Falsche Feinkost-Versprechen - Sebastian Lege packt aus" entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6263456
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USA 2022
"besseresser: Falsche Feinkost-Versprechen - Sebastian Lege packt aus" entfällt
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Cornelia Autschbach
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