Mainz (ots) -
Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:
22.40 ZDF Magazin Royale
(vom 26.4.2026)
23.20 MAITHINK X - Die Show
(vom 26.4.2026)
23.50 Neo Ragazzi
Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt
Zu Gast: Louis Klamroth, Cordula Stratmann, Celo & Abdi
(vom 19.9.2024)
0.35 This Is Going To Hurt
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen
Britische Dramedy-Serie
(vom 17.9.2023)
1.20 This Is Going To Hurt
Sisyphos ist müde
Britische Dramedy-Serie
(vom 17.9.2023)
2.05 This Is Going To Hurt
Glück im Unglück
Britische Dramedy-Serie
(vom 17.9.2023)
2.50 This Is Going To Hurt
Rien ne va plus
Britische Dramedy-Serie
(vom 17.9.2023)
3.35 This Is Going To Hurt
Shrutis Entscheidung
Britische Dramedy-Serie
(vom 17.9.2023)
4.15 This Is Going To Hurt
Der Prozess
Britische Dramedy-Serie
(vom 17.9.2023)
5.00 Sketch History
Neues von gestern
(vom 22.5.2016)
(MAITHINK X - Die Show: 'Die Wissenschaft der dummen Entscheidungen' entfällt).
Mit freundlichen Grüßen
Melly Krolo
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6263455
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23.50 Neo Ragazzi
Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt
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(vom 19.9.2024)
0.35 This Is Going To Hurt
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen
Britische Dramedy-Serie
(vom 17.9.2023)
1.20 This Is Going To Hurt
Sisyphos ist müde
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(vom 17.9.2023)
2.05 This Is Going To Hurt
Glück im Unglück
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(vom 17.9.2023)
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Rien ne va plus
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(vom 17.9.2023)
3.35 This Is Going To Hurt
Shrutis Entscheidung
Britische Dramedy-Serie
(vom 17.9.2023)
4.15 This Is Going To Hurt
Der Prozess
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(vom 17.9.2023)
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(vom 22.5.2016)
(MAITHINK X - Die Show: 'Die Wissenschaft der dummen Entscheidungen' entfällt).
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Melly Krolo
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