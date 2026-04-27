EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft / Information zum Aktienrückkaufprogramm

Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.04.2026 / 12:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Information zum Aktienrückkaufprogramm



27.04.2026

Talanx Aktiengesellschaft

WKN: TLX100

ISIN: DE000TLX1005

Im Zeitraum vom 20.04.2026 bis einschließlich 23.04.2026 wurden insgesamt 28.256 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (EUR) Kurswert gesamt (EUR) 20.04.2026 7.064 118,32 835.847,50 21.04.2026 7.064 119,00 840.600,08 22.04.2026 7.064 118,52 837.230,50 23.04.2026 7.064 116,10 820.105,70

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm

Im Zeitraum vom 01. April 2026 bis einschließlich 23. April 2026 wurden damit insgesamt 91.256 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben. Das Aktienrückkaufprogramm ist damit abgeschlossen.

Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).

Kontakt:

Bernd Sablowsky

Leiter Investor Relations

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Tel: 0511/3747 2793