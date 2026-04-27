EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft
/ Information zum Aktienrückkaufprogramm
Information zum Aktienrückkaufprogramm
27.04.2026
Talanx Aktiengesellschaft
Im Zeitraum vom 20.04.2026 bis einschließlich 23.04.2026 wurden insgesamt 28.256 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm
Im Zeitraum vom 01. April 2026 bis einschließlich 23. April 2026 wurden damit insgesamt 91.256 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben. Das Aktienrückkaufprogramm ist damit abgeschlossen.
Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).
Kontakt:
Bernd Sablowsky
Leiter Investor Relations
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel: 0511/3747 2793
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.talanx.com
|Ende der Mitteilung
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