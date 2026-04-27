Leipzig (ots) -Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai kommt der MDR mit Jugendlichen ins Gespräch: Mit Dialogangeboten an Schulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rückt der Sender Themen wie Medienkompetenz, Meinungsfreiheit und journalistische Verantwortung in den Mittelpunkt. Auch MDR-Intendant Ralf Ludwig stellt sich dabei persönlich den Fragen von Schülerinnen und Schülern in Sachsen-Anhalt. Zudem beleuchtet der MDR rund um den Aktionstag in zahlreichen Programmformaten die Bedeutung von Journalismus, Recherche und Fakten - ebenso wie die Arbeitsbedingungen von Medien weltweit.Aktionswochen für freie MedienDer MDR bietet von Ende April bis Anfang Mai erneut vielfältige Medienkompetenz-Angebote für Schulklassen in seinem Sendegebiet an. Ob direkt in den Schulen oder im MDR: Auf dem Programm stehen Seminare zu journalistischer Objektivität, Fake News, Empörungskultur und Meinungsfreiheit sowie Führungen durch das MDR Aktuell Newscenter (MDR Aktuell Newscenter-Tour (https://mdr-die-studiotour.de/tourangebote-leipzig/mdr-aktuell-newscenter-tour/)). Die Aktionstage sind Teil einer ARD-weiten Initiative. Der MDR setzt sie gemeinsam mit starken Partnern um - darunter die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, "Journalismus macht Schule" in Sachsen sowie die Thüringer Landesmedienanstalt.MDR-Intendant Ralf Ludwig: "Heutige Jugendliche sind in einer schnelllebigen Informationsgesellschaft groß geworden. Für sie sind Smartphone, Tablet und Konsole tägliche Begleiter. Und die meisten Schülerinnen und Schüler informieren sich größtenteils digital und auf Social Media. Dies hat unglaublich viele Vorteile, aber gerade in der Schnelllebigkeit und im schier endlosen Informationsangebot lauern auch Gefahren. Zum Beispiel fällt die Unterscheidung von verifizierten und gefälschten Informationen nicht immer leicht. Auch die Echtheit von Bildern ist heute mit bloßem Auge nicht mehr zweifelsfrei zu erkennen. Zudem sind die polarisierenden Mechanismen von Algorithmen vielen nicht bekannt oder bewusst. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Meinungsbildung. Deshalb ist Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz unserer Zeit."MDR im Austausch mit Schulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThüringenMDR-Chefredakteurin Christin Bohmann besucht eine Schule in Leipzig. Thüringens MDR-Landesfunkhausdirektorin Dr. Astrid Plenk ist in ihrer Heimatstadt Bernburg zu Gast. MDR-Unternehmenssprecher Michael Naumann spricht mit Schülerinnen und Schülern in Oschersleben.Auch die MDR-Regionalstudios beteiligen sich aktiv. Im Regionalstudio Bautzen etwa lernen mehrere Klassen die redaktionelle Arbeit aus nächster Nähe kennen und erfahren, wie Journalistinnen und Journalisten recherchieren und Quellen prüfen und wie Nachrichten entstehen.Filme, Reportagen und internationale PerspektivenDer MDR nimmt den Tag der Pressefreiheit zudem zum Anlass, das Thema Medienfreiheit umfassend programmlich zu begleiten. Die Ostblogger aus Osteuropa (https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/ostblogger/index.html) berichten über die Lage in ihren Herkunftsländern: Andrej Ivanji aus Belgrad beschreibt, wie serbische staatsnahe Medien gezielt gegen Künstlerinnen und Künstler, Intellektuelle und Oppositionelle vorgehen. Zudem erklärt Ungarn-Expertin Thyra Veyder-Malberg, wie Politiker Peter Magyar und seine Partei Tisza es geschafft haben, die Medienübermacht von Orbán zu brechen.In der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen ist am 3. Mai ab 22.25 Uhr der Film "Zeitenwende - DDR-Medien zwischen Aufbruch und Untergang" (https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-1108984.html) zu sehen. Er geht auf Spurensuche in die Jahre, in denen die Medienlandschaft in Ostdeutschland neu gestaltet wurde. Zudem läuft in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen mit "Der Wahrheit verpflichtet" (https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-1108986.html) eine Dokumentation über den Friedensnobelpreisträger, Chefredakteur und Nowaja-Gaseta-Gründer Dmitri Muratow und seinen Einsatz für die Meinungsfreiheit in Russland.Das ARD-Infotainment-Magazin Brisant (https://www.ardmediathek.de/sendung/brisant/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2JyaXNhbnQ) blickt am 3. Mai (in der ARD Mediathek und ab 17 Uhr in Das Erste) zusammen mit der Washington-Korrespondentin Gudrun Engel auf die aktuelle Situation in den USA. Wie steht es um das Verständnis von Medienfreiheit in der Trump-Administration aus - und welche Veränderungen zeigen sich insbesondere in seiner zweiten Amtszeit?Das MDR-Nachmittagsmagazin "MDR um vier - Der starke Osten" (https://www.mdr.de/derstarkeosten/index.html) fährt während der Aktionswoche PressefreiheitMachtSchule zu einem Workshop zum Erkennen von Fake News in Chemnitz. Der Beitrag, in dem Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen werden, ist für den 7. Mai (in der ARD Mediathek und ab 16 Uhr im MDR-Fernsehen) geplant.Auch das ARD-Mittagsmagazin begleitet eine Schulklasse aus Sachsen-Anhalt. Dabei wird Danko Handrik, ARD-Korrespondent in Prag, Schülerinnen und Schülern während eines Workshops Rede und Antwort stehen."Leipziger Appell" für Medienfreiheit gewinnt zahlreiche weitere UnterzeichnendeDie MDR-Initiative "Leipziger Appell" für Medienfreiheit hat zahlreiche weitere renommierte Unterzeichnende gewonnen. Der "Leipziger Appell" (https://www.mdr.de/unternehmen/informationen/gemeinwohl/leipziger-appell-freiheit-unabhaengigkeit-medien-demokratie-100.html) setzt ein klares Zeichen für freie und unabhängige Medien. Die aktualisierte Liste der Unterzeichnenden wird am 29. April veröffentlicht.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6263483