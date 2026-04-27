EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.hypo-wohnbaubank.at/Portals/0/ZIP/5299003LP3FEIX2HYD09-2025-12-31-1-de.xhtml.zip
Bemerkungen:
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27.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
|Brucknerstraße 8
|1043 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.hypo-wohnbaubank.at/
|Ende der Mitteilung
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2315774 27.04.2026 CET/CEST
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