Bereits zum neunten Mal haben Franke und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität und ntv den Deutschen Versicherungs-Award vergeben. Dieses Jahr wurden 40 Anbieter in 37 Kategorien ausgezeichnet. Welche Versicherer konnten sich mit ihren Angeboten gegen die Konkurrenz durchsetzen? Das Analysehaus Franke und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv haben erneut gemeinsam den Deutschen Versicherungs-Award verliehen. Die jährlichen Awards ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact