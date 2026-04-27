Der Dax ist offenkundig gewillt, sein Kursniveau zu verteidigen. Der Wochenschluss oberhalb von 24.200 Punkten brachte den Dax für die heute angelaufene Handelswoche in eine exzellente Ausgangslage.Die aktuelle Handelswoche hat es in sich. Termine der Noten- und Zentralbanken bestimmen das Handelsgeschehen. Nicht zuletzt dürften die Märkte am Mittwoch (29. April) den Atem anhalten. Die Leitzinsentscheidung der Fed respektive die begleitenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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