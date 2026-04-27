München (ots) -Bereits zum achten Mal gehen die Schauspieler und Buddies Sebastian Bezzel und Simon Schwarz auf Wohnmobiltour durch Bayern, immer auf der Suche nach spannenden Einblicken und Begegnungen. In vier neuen Folgen "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" geht es ab 4. Mai im BR Fernsehen (ab 30. April in der ARD Mediathek) ins Münchner Hofbräuhaus, zur Bergwacht Grainau, auf den Autohof Geiselwind und nach Schloss Elmau.Sebastian und Simon, Schauspiel-Kollegen und langjährige Freunde, haben sich auch diesmal wieder ganz besondere Orte für ihre Reiseroute ausgesucht.Erstmals besuchen die "Grenzgänger" das berühmteste Wirtshaus Deutschlands, das Münchner Hofbräuhaus, wo sie unter anderem mit den beiden Gründern der Spider Murphy Gang über einen ihrer berühmtesten Songs "Skandal im Sperrbezirk" sprechen, mit dem die bayerischen Musiker im Jahr 1981 dem Hofbräuhaus ein Rock 'n' Roll-Denkmal gesetzt haben. Außerdem machen Simon und Sebastian Station auf Europas größtem Rasthof - dem Autohof der Familie Strohofer im unterfränkischen Geiselwind, direkt an der A3. In einer weiteren Folge besuchen Simon und Sebastian die Bergretter der Bergwacht Grainau, bekannt aus der BR-Doku-Serie "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" (zweite Staffel ab 6. Mai in der ARD Mediathek), und blicken hinter die Kulissen des Einsatz-Alltags. Und schließlich geht es noch in Bayerns wohl bekanntestes Luxus-Hideaway: nach Schloss Elmau.Produziert wird die Factual-Entertainment-Reihe "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" von der Produktionsfirma Film Five GmbH im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.Ausstrahlungsinfos:Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger ab 30. April alle Folgen in der ARD Mediathek ab 4. Mai im BR Fernsehen, immer montags um 20.15 Uhr4. Mai: Im Münchner Hofbräuhaus11. Mai: Bei der Bergwacht Grainau18. Mai: Auf dem Autohof Geiselwind25. Mai: Auf Schloss ElmauWeitere Informationen und ausführliche Pressetexte im Pressedossier (https://www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/grenzgaenger/bezzel-und-schwarz-staffel-acht-100.html).Fotos über br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.deDie Folgen 1 ("Im Münchner Hofbräuhaus") und 3 ("Auf dem Autohof Geiselwind") stehen für akkreditierte Journalisten im BR-Vorführraum zur Vorab-Ansicht bereit: https://pressestelle.br-online.de/index.phpPressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900-10554Presseagentur Taubert PRLisa TaubertE-Mail: pr@lisataubert.comTel.: +49 (0)89 58966365www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6263504