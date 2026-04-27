Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec - 27. April 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich, die Analyseergebnisse zu seinem Infill-Bohrprogramm bekannt zu geben, das am 31. März 2026 in seinem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in der kanadischen Provinz Quebec abgeschlossen wurde.

Wie bereits angekündigt, hat die vom Unternehmen vor kurzem durchgeführte Infill-Bohrkampagne in den drei Hauptzonen (Mountain, North und South) eine ausgedehnte, durchgehend verlaufende Mineralisierung über den gesamten bestehenden Horizont des Bereichs der ersten Mineralressourcenschätzung ("MRE") sowie zwei neue Phosphatabschnitte bestätigt.

Die bereits bekannten Mineralisierungszonen sowie die zwei neu entdeckten Abschnitte wurden nun in allen Richtungen und auch in der Tiefe definiert. Auf Grundlage der aktuellen Analyseergebnisse werden die vom Unternehmen im Rahmen der ersten MRE vom 9. September 2024 ermittelten Mineralressourcen nun in ein aktualisiertes Geomodell überführt, das nächsten Monat erstellt wird.

In der Mountain Zone wurden innerhalb der breiteren zusammengesetzten Abschnitte mehrere Teilbereiche von über 50 m Länge mit Erzgehalten über 10 % P2O5 ermittelt. Auch eine Reihe von bis zu 2 Metern mächtigen Erzgängen aus massivem Apatit wurden angetroffen.

In der Northern Zone ist vor allem die Entdeckung von hohen Phosphatgehalten zu nennen, die weiter abwärts im Einfallen aufgefunden wurden. Was diese hochgradigen Mineralisierungen eint, sind ihre mineralogischen und sichtbaren Merkmale (insbesondere das Vorkommen von Erzgängen aus massivem Apatit), die Ähnlichkeiten mit jenen in der Mountain Zone aufweisen. Innerhalb der breiteren zusammengesetzten Abschnitte wurden mehrere Teilbereiche von über 50 m Länge mit Erzgehalten über 10 % P2O5 ermittelt.

In der Southern Zone ist eine hochgradige Phosphatmineralisierung weiter abwärts im Einfallen zu erwähnen, die mineralogische und sichtbare Merkmale ähnlich wie in der Mountain Zone aufweist. Innerhalb der breiteren zusammengesetzten Abschnitte wurden mehrere Teilbereiche von über 50 m Länge mit Erzgehalten über 6 % P2O5 ermittelt.

Parameter zu den aktuell veröffentlichten Bohrlochdaten (2025-2026)

Bitte beachten Sie, dass die in dieser Pressemitteilung angegebenen Abschnitte den Kernbohrlängen entsprechen. Die wahren Mächtigkeiten werden auf über 70 % geschätzt.

Probenahme, Qualitätskontrolle und Methodik der Analyse

Sämtliche Bohrlöcher wurden anhand von Diamantbohrungen in NQ-Größe abgeteuft. Das Bohrkernmaterial wurde protokolliert, fotografiert und es wurden Proben entsprechend der vom Expertenteam von Laurentia Exploration definierten geologischen Abgrenzungen entnommen. Die Proben wurden an das unabhängige, akkreditierte Labor von Activation Laboratories in Ancaster (Ontario) übergeben, wo sie unter Anwendung von für Phosphat geeigneten Methoden aufbereitet und analysiert werden. Im Rahmen des Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms werden dem Probenstrom nach dem branchenüblichen Stand der Technik auch regelmäßig firmeneigene Referenzmaterialien, Leerproben und Feldduplikate hinzugefügt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen zu First Phosphate wurden von Steeve Lavoie, P.Geo., Chefgeologe von First Phosphate und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), geprüft und genehmigt.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bennett Kurtz

CFO, CAO

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Tel.: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

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Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweis

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