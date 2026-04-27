Rund 180 Serienmodelle und 70 Konzeptfahrzeuge feierten auf der Auto China 2026 in Peking ihre Premiere, darunter jede Menge E-Autos - spannende Sondermodelle inklusive. Die Auto China 2026, die bis zum 3. Mai in Peking stattfindet, ist vor allem eine Machtdemonstration chinesischer Autohersteller. Neben kleinen und mittelgroßen Fahrzeugen werden an den Messeständen auffallend viele große SUVs, Sportwagen und Luxus-Vans präsentiert, viele mit Elektroantrieb. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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