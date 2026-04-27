Die Update-Welle bei den MEB-Stromern aus dem VW-Konzern geht weiter. Jetzt hat auch Audi seine runderneuerte Version des Q4 e-tron vorgestellt, die Änderungen bei der Technik und dem Design mit sich bringt - und auch Audi-spezifische Neuheiten. Die Fahrzeuge sollen ab Sommer ausgeliefert werden. Mit dem in Zwickau gebauten Audi Q4 e-tron und dessen Coupé-Ableger Sportback wechselt eine weitere, aber nicht die letzte Baureihe vom Elektro-Baukasten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net