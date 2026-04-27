Die EU hat Anfang März den lange erwarteten "Industrial Accelerator Act" vorgestellt. Mit der Industrie-Strategie will sie sich unabhängiger machen. China hat nun offiziell Stellung dazu bezogen. Das Land beklagt Investitions-Hemmnisse, institutionelle Diskriminierung - und droht mit Gegenmaßnahmen. Noch hat der Industrial Accelerator Act (IAA) den Status eines Gesetzentwurfs. Sofern verabschiedet, erhofft sich die EU-Kommission mit dem Gesetzespaket ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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