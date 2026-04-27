© Foto: Omar Marques - picture allianceVerizon gewinnt erstmals seit Jahren im Auftaktquartal wieder Mobilfunkkunden hinzu. Neue Bündelangebote und Rabatte wirken. Auch die Gewinnprognose wird angehoben. Anleger greifen vorbörslich zu!US-Telekommunikationsriese Verizon meldet sich im harten US-Mobilfunkmarkt überraschend stark zurück. Der T-Mobile-Konkurrent gewann im ersten Quartal 55.000 neue monatlich zahlende Mobilfunkkunden hinzu. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang um rund 82.000 gerechnet. Es war zugleich der erste Kundenzuwachs in einem März-Quartal seit mehr als 10 Jahren. Der Erfolg ist ein wichtiges Signal für den neuen Kurs unter Konzernchef Dan Schulman. Verizon versucht, mit einfacheren Angeboten, …Den vollständigen Artikel lesen
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