EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der jeweils geltenden Fassung (MAR) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der jeweils geltenden Fassung (MAR) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 wurden insgesamt 113.144 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Daimler Truck Holding AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 13. März 2026, gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 16. März 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum 16. März 2026 bis einschließlich 24. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.676.547 Aktien.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/aktienrueckkaufprogramm-2025
Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Daimler Truck Holding AG beauftragtes Kreditinstitut.
Leinfelden-Echterdingen, 27. April 2026
Daimler Truck Holding AG
Der Vorstand
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Daimler Truck Holding AG
|Fasanenweg 10
|70771 Leinfelden-Echterdingen
|Deutschland
|Internet:
|www.daimlertruck.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2315816 27.04.2026 CET/CEST