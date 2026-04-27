Alibaba steht heute im Fokus der globalen Märkte, da das Unternehmen eine strategische Weichenstellung abgeschlossen hat, die den chinesischen Tech-Sektor nachhaltig prägt. Hinzu kommt die Verkündung über das neue KI-Sprachmodell, was leistungsstärker denn je sein soll. Die Aktie ist heute einer der meistgehandelten Titel an der New York Stock Exchange und in Hongkong. Finale Aufspaltung abgeschlossen Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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