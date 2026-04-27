Die BYD-Aktie legte zuletzt wieder den Rückwärtsgang ein und verlor letzte Woche über -8% an Wert. Doch mit einem Kursplus von +3% gelang dem chinesischen Autobauer ein erfolgreicher Wochenstart. Gibt die Automesse in Peking der BYD-Aktie neuen Rückenwind und sollten Anleger auf sie setzen? Neuigkeiten auf der Beijing Auto Show Am Freitag öffnete die Beijing Auto Show ihre Tore und zeigt die jüngsten Neuheiten aus der Welt der Automobile. In der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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