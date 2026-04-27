EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Semperit AG Holding
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Semperit Aktiengesellschaft Holding
FN 112544 g
ISIN AT 0000785555
Veröffentlichung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 27. April 2026
über die Ermächtigung zum Erwerb und Wiederveräußerung eigener Aktien
gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und Abs 1a und 1b AktG iVm
§ 119 Abs 9 BörseG und § 2 Abs 2 VeröffentlichungsV
In der am 27. April 2026 abgehaltenen 137. ordentlichen Hauptversammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Der Vorstand
27.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|Ende der Mitteilung
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2315724 27.04.2026 CET/CEST
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