© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub PorzyckiDomino's meldet schwächere Quartalszahlen als erwartet. Vor allem das magere US-Wachstum lässt Anleger vorsichtiger werden.Domino's Pizza meldete am Montag einen Gewinn von 4,13 US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres, gegenüber 4,33 US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 4,28 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz für das am 22. März endende erste Quartal betrug 1,15 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,11 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 1,16 Milliarden Dollar gerechnet. Die vergleichbaren Umsätze in den USA stiegen nur um 0,9 Prozent. Analysten hatten laut Reuters im Schnitt mit 2,72 Prozent gerechnet. Das ist der wichtigste …Den vollständigen Artikel lesen
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