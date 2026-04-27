In dieser Woche ist es soweit: Am 29.04.2026 lädt der Makler-Summit Süd-West zum fachlichen Austausch und Netzwerken nach Kornwestheim bei Stuttgart. Die Fachbesucher erwartet neben hochkarätigen Vorträgen auch eine spannende Diskussionsrunde zum Thema Verkauf eines Maklerunternehmens. Auf dem W&W-Campus in Kornwestheim trifft sich die Branche in dieser Woche am Mittwoch, den 29.04.2026, um über die Trends und Entwicklungen im Makler- und Versicherungsmarkt zu sprechen. Beim Makler-Summit Süd-West ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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