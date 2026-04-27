Die Aktie von Nel ASA steht erneut im Fokus der Märkte. Schwache Quartalszahlen und ein dramatischer Rückgang beim Neugeschäft sorgen für Unsicherheit. Gleichzeitig werfen Insiderkäufe und einzelne Aufträge Fragen nach der weiteren Entwicklung auf.Schwache Zahlen belasten die PerspektiveIm ersten Quartal 2026 verzeichnete Nel ASA einen Umsatzrückgang auf 148 Mio. NOK und blieb damit deutlich unter den Erwartungen von rund 194 Mio. NOK. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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