Fortschrittliche geophysikalische Messungen nehmen das Potenzial für oberflächennahe Uranvorkommen auf 17 km Streichlänge in einem bewährten Korridor im Athabasca-Becken ins Visier

27. April 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das "Unternehmen" oder "Traction") freut sich, sein für das Frühjahr geplantes Explorationsprogramm auf dem Projekt Aurora ("Aurora" oder das "Projekt") in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt zu geben. Das Unternehmen beabsichtigt, hier eine radiometrische Flugvermessung über dem Projektgelände zu absolvieren. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an Aurora von Cosa Resources Corp., dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, die an die Erfüllung bestimmter Earn-in-Bedingungen geknüpft ist. Aurora erstreckt sich über eine aussichtsreiche Streichlänge von rund 17 Kilometern am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens und befindet sich etwa 16 Kilometer östlich der Uranmühle und ehemals aktiven Mine Key Lake, in einem Gebiet, in dem historische Explorationsarbeiten die geringe Mächtigkeit bzw. das Fehlen der Sandsteindeckschicht an bestimmten Stellen aufgezeigt haben. Nach Ansicht des Unternehmens stützen diese Eigenschaften das Potenzial für Uranentdeckungen in Oberflächennähe und verleihen Aurora strategische Bedeutung als Explorationsprojekt, das sich in der Nähe bestehender regionaler Infrastruktur befindet.

Ziel der Vermessung ist es, das gesamte Projekt auf radioaktive Anomalien zu erproben und die Priorisierung bestehender Ziele zu unterstützen. Zugleich soll sie auch zusätzliche Gebiete für Anschlussarbeiten aufzeigen. Anhand der Ergebnisse des Flugvermessungsprogramms soll der Explorationsschwerpunkt des Unternehmens für den Rest der Feldsaison 2026 genauer definiert werden, einschließlich Bestätigungsarbeiten am Boden und anderer potenzieller Folgearbeiten. Dieses Programm baut auf den vorherigen Explorationsarbeiten auf, die bei Aurora absolviert wurden, darunter VTEM-Flugvermessungen (Versatile Time Domain Electromagnetic Survey), Falcon Gravity-Gradiometer-Vermessungen, Fernerkundungen und ein anschließendes Bodengasprogramm. Zusammen haben diese Datensätze zur Ermittlung von Zielen auf dem gesamten Projektgebiet beigetragen und dienen der Ausrichtung der nächsten Phase der systematischen Exploration, die darauf ausgerichtet ist, oberflächennahe Uranziele zu identifizieren, deren Eigenschaften eine künftige Bewertung für einen Tagebau unterstützen könnten.

Jared Suchan, CEO von Traction Uranium, sagt dazu: "Aurora hat bereits von mehreren Phasen der modernen Exploration profitiert und dieses Programm soll unseren Fokus auf dem gesamten Projekt schärfen. Die radiometrische Flugvermessung ist ein effizienter nächster Schritt, um die Zielgebiete für Anschlussarbeiten zu priorisieren und das Potenzial von Aurora für eine oberflächennahe Uranmineralisierung zu bewerten."

Das Unternehmen geht davon aus, dass die radiometrische Flugvermessung vorbehaltlich der Zeitplanung des Auftragnehmers sowie der Witterungs- und Betriebsbedingungen im Zeitraum Frühjahr bis Frühsommer durchgeführt wird. Anschließende Feldarbeiten werden voraussichtlich geplant, sobald die Ergebnisse der Vermessung vorliegen und ausgewertet worden sind. Zeitgleich zu den Explorationsplanungen wird das Unternehmen das Projekt durch fortlaufende Gespräche und Genehmigungsverfahren zur Unterstützung seiner Arbeitsprogramme weiter vorantreiben.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem zuletzt eingereichten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Traction Uranium Corp.

Traction ist in den Bereichen Mineralexploration und -erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada tätig und verfügt unter anderem über ein Uranprojekt in der weltbekannten Region des Athabasca-Beckens. Wir laden Sie ein, unter https://www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die allesamt noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Neben Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison mitgewirkt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

CEO und Direktor

(604) 425-2271

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basieren auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen die Option nicht ausübt oder keine Beteiligung am Projekt Aurora erwirbt; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen sowie des Risikos, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten höhere Kosten verursachen als vom Unternehmen dafür veranschlagt; Zugangs- und Versorgungsrisiken; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einholung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; sowie Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83941Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83941&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89239Q3061Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.