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The Block ernennt Steve Chung zum CEO, um die institutionelle Expansion am Schnittpunkt von Krypto, Finanzen und KI zu beschleunigen



27.04.2026 / 14:35 CET/CEST

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Der erfahrene Medienunternehmer kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zur führenden Nachrichten-, Forschungs-, Daten- und Informationsplattform für digitale Vermögenswerte; Larry Cermak bleibt President und konzentriert sich auf Forschung und Produkte NEW YORK, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- The Block, ein führender Anbieter von Krypto-Nachrichten, Recherchen und Daten, gab heute die Ernennung von Steve Chung, einem erfahrenen Medien- und Technologiemanager, zum Chief Executive Officer bekannt. Chung tritt die Nachfolge von Larry Cermak an, der weiterhin als President für die Bereiche Forschung, Daten und Produkte zuständig sein wird. Chung kommt an einem kritischen Wendepunkt für digitale Vermögenswerte zum Unternehmen, da Kryptomärkte zunehmend mit der traditionellen Finanzinfrastruktur konvergieren und die institutionelle Beteiligung weiter zunimmt. Gleichzeitig verändert künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie Informationen erstellt, verbreitet und konsumiert werden. The Block positioniert sich als zentrale Informationsplattform für institutionelle Anleger, Marktteilnehmer und politische Entscheidungsträger, die in dieser sich entwickelnden Landschaft tätig sind. Chung begann seine Karriere bei Goldman Sachs in New York und hat seitdem globale Medien- und Technologieplattformen in den USA und Asien aufgebaut und skaliert. Zuvor war er als Chief Growth Officer bei Fox Corporation, als Chief Digital Officer bei Fox TV Stations und als CEO von CJ ENM America tätig. Zuletzt war er Chief Operating Officer bei Azuki, einem führenden NFT-Unternehmen. Seine Erfahrung und sein Hintergrund in den Bereichen Kapitalmärkte, globale Medien und Kryptowährungen versetzt ihn in die Lage, die nächste Phase von The Block zu leiten, in der diese Bereiche zusammenwachsen. "Die nächste Generation von Marktführern im Bereich der Informationsdienste wird sich durch Vertrauen, proprietäre Daten und direkte Beziehungen zu institutionellen Zielgruppen auszeichnen", so Chung. "The Block hat in allen drei Bereichen eine starke Grundlage geschaffen. Der Fokus liegt nun darauf, diese zu einer global relevanten Plattform für Investoren und Entscheidungsträger im Bereich digitaler Vermögenswerte auszubauen und dabei KI einzusetzen, um die Tiefe, Geschwindigkeit und den Nutzen unserer Erkenntnisse zu verbessern." "Steve ist der richtige Mann, um The Block vom Kategorieführer zum globalen Marktführer zu machen", sagte Cermak. "Seine Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Medien und Kryptowährungen versetzt ihn in die Lage, das Unternehmen mit der nötigen Strenge und Konzentration zu skalieren, um institutionelle Kunden auf globaler Ebene zu bedienen." "Als wir in The Block investierten, waren wir davon überzeugt, dass digitale Vermögenswerte eine vertrauenswürdige, globale Institution benötigen", sagte Zac Tsui, ein Sprecher von Foresight Ventures. "The Block hat diese Grundlage geschaffen. Nach einer umfassenden, weltweiten Suche sind wir zuversichtlich, dass Steve die richtige Führungspersönlichkeit ist, um die operative Strenge und die marktübergreifende Perspektive einzubringen und The Block zu einer kategoriedefinierenden, globalen Plattform für institutionelle Teilnehmer zu machen." Seit der Übernahme durch Foresight Ventures im Jahr 2023 hat The Block seine Bilanz gestärkt und seine institutionelle Präsenz erweitert. Foresight hat vor kurzem zusätzliches Wachstumskapital in Höhe von 10 Mio. USD bereitgestellt, um die nächste Expansionsphase des Unternehmens zu unterstützen. Mit Chung als CEO wird sich The Block auf die Skalierung seines institutionellen Forschungs- und Datenangebots, die Ausweitung seines Unternehmensgeschäfts und die Stärkung seiner Rolle als wichtiger Informations- und Datenanbieter im globalen Ökosystem für digitale Vermögenswerte konzentrieren. Informationen zu The Block The Block ist die führende Quelle für Nachrichten, Forschung, Daten und Informationen zu Kryptowährungen. Das Redaktionsteam erstellt zuverlässige, genaue Berichte, die durch eine von Experten geleitete Forschungsorganisation unterstützt werden, der die größten Institutionen der Digital Asset Branche vertrauen. The Block bedient institutionelle Investoren, Entwickler und Gründer, Branchenexperten und engagierte Privatkunden und hilft Kryptounternehmen über seine Campus-Plattform, Top-Talente einzustellen und ihre Teams weiterzubilden. Informationen zu Foresight Ventures Foresight Ventures ist der erste und einzige Krypto-Venture-Capitalist, der eine Brücke zwischen Ost und West schlägt und zählte 2024 zu den Top 5 der aktivsten Krypto-VCs. Mit einem forschungsorientierten Ansatz und Niederlassungen in den USA und Singapur ist das Unternehmen ein führendes Unternehmen im Bereich Krypto-Investitionen und Inkubation. Zu seinem erstklassigen Mediennetzwerk gehören The Block, Foresight News, BlockTempo und Coinness. Das Unternehmen investiert aggressiv in die gewagtesten Innovationen. Es arbeitet mit visionären Projekten und Spitzenteams zusammen, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen und die Zukunft des digitalen Finanzwesens und darüber hinaus neu zu gestalten. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1992028/TheBlock_Black_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-block-ernennt-steve-chung-zum-ceo-um-die-institutionelle-expansion-am-schnittpunkt-von-krypto-finanzen-und-ki-zu-beschleunigen-302753602.html



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