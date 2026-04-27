Köln/Düsseldorf (ots) -Die Partnersuche befindet sich im größten Umbruch ihrer Geschichte. Künstliche Intelligenz (KI) verändert nicht nur, wie wir Matches finden, sondern auch, wie wir kommunizieren und was wir von Beziehungen erwarten. Simone Janssen, renommierte Partnervermittlerin mit über 33 Jahren Erfahrung in der analogen Welt der Liebe, widmet sich in ihrem Podcast "Liebe ohne Filter" genau diesen tiefgreifenden Veränderungen. Sie bietet Orientierung in einer Zeit, in der Algorithmen zunehmend unser Herz beeinflussen.In einer wegweisenden Folge ihres Podcasts taucht Simone Janssen in die Welt der KI und Partnersuche ein. Unterstützt wird sie dabei durch die fundierte Expertise ihrer hochkarätigen Gäste: Prof. Chris Wickenden und Prof. Dr. Wera Aretz. Gemeinsam beleuchten sie, wie KI-gesteuerte Algorithmen das Matching auf Dating-Apps revolutionieren, indem sie immer personalisiertere Vorschläge liefern. Die Diskussion reicht von der Nutzung von KI zur Optimierung von Profiltexten und Erstnachrichten bis hin zur Moderation von Chats, die das Online-Dating effizienter und vermeintlich sicherer machen sollen."Nach 33 Jahren, in denen ich Menschen persönlich auf ihrem Weg zur Liebe begleitet habe, sehe ich, dass die Sehnsucht nach einer echten Verbindung ungebrochen ist", erklärt Simone Janssen. "Doch die Werkzeuge und Herausforderungen haben sich dramatisch gewandelt. Mit 'Liebe ohne Filter' möchte ich nicht nur die Chancen der KI in der Partnersuche aufzeigen, sondern auch kritisch hinterfragen, wo die Grenzen liegen und welche Risiken wir als Gesellschaft eingehen, wenn wir uns zu sehr auf Algorithmen verlassen."Der Podcast thematisiert dabei zentrale Fragen, die aus Janssens umfassender Erfahrung, den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Prof. Wickenden und Prof. Dr. Aretz sowie der aktuellen technologischen Entwicklung resultieren:- Authentizität vs. KI-Perfektion: Wie real sind Profile noch, wenn Fotos und Texte von KI optimiert werden? Und was bedeutet das für die Enttäuschung im ersten realen Treffen?- Die psychologische Falle der "Resonanz ohne Reibung": Wenn KI als digitale Bezugsperson dient und stets bestätigt, was passiert mit unserer Fähigkeit zur Auseinandersetzung und zur Pflege echter, komplexer menschlicher Beziehungen?- Datenschutz und Abhängigkeit: Welche Daten geben wir preis, wenn wir der KI unsere intimsten Gedanken anvertrauen, und wie beeinflusst dies unsere Autonomie?- Das Unersetzliche menschlicher Nähe: Was können KI und virtuelle Realität niemals ersetzen - von nonverbaler Kommunikation über Tastsinn bis hin zum Geruch?"Mein Podcast ist ein Kompass für alle, die in dieser neuen Ära der Partnersuche navigieren müssen", so Janssen weiter. "Ich spreche über die zeitlosen Grundlagen der Anziehung und Kommunikation, über die Herausforderungen im Beziehungsalltag und über die Notwendigkeit, sich selbst zu finden. Aber ich blicke auch mutig in die Zukunft und diskutiere, wie wir die Technologie nutzen können, ohne unsere Menschlichkeit zu verlieren.""Liebe ohne Filter" bietet fundierte Einblicke von Expert:innen aus Psychologie und Technologie sowie inspirierende Geschichten, die Hörer:innen helfen, authentische und erfüllte Beziehungen in einer sich ständig wandelnden Welt zu finden.Verfügbarkeit: Der Podcast "Liebe ohne Filter" ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und YouTube verfügbar.Über "Liebe ohne Filter": "Liebe ohne Filter" ist der Podcast von Simone Janssen, einer renommierten Partnervermittlerin mit über 33 Jahren Erfahrung. In ihrem Podcast teilt sie ihr umfangreiches Wissen und spricht mit Expert:innen sowie Menschen mit Haltung über Liebe, Beziehung, Partnersuche und die Fragen, die uns in einer sich verändernden Welt wirklich bewegen. Der Podcast bietet authentische Einblicke und praktische Ratschläge für alle, die eine erfüllte Beziehung suchen.Pressekontakt:www.wir2-partnertreff.deSimone JanssenWir2 Partnertreff e.K., KölnMartinstr. 16 - 20 (am Gürzenich)50667 KölnTel.: 0221 - 9 61 90 36E-Mail: partnertreff.wir2@t-online.deLinktree: https://ots.de/JP9ZOdOriginal-Content von: Wir2 Partnertreff e.K., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136961/6263645