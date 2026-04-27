Velburg (ots) -Ob öffentliche Großprojekte oder private Bauvorhaben - explodierende Kosten sind längst keine Ausnahme mehr. Aus ursprünglich kalkulierten Millionenbeträgen werden schnell deutlich höhere Summen. Häufige Gründe sind unklare Planung, ständig wechselnde Anforderungen und eine unterschätzte Komplexität in der Umsetzung. Gleichzeitig sorgen Materialpreise, Fachkräftemangel und Verzögerungen dafür, dass selbst gut vorbereitete Projekte ins Wanken geraten.Kostensteigerungen entstehen selten plötzlich - sie sind meist das Ergebnis von vielen kleinen Fehlentscheidungen in der Planung. Wer früh sauber kalkuliert und klare Prozesse definiert, kann einen Großteil der Risiken vermeiden. Hier erfahren Sie, warum Bauprojekte so häufig teurer werden als geplant, wo die größten Fallstricke liegen und wie Bauherren und Verantwortliche besser gegensteuern können.Der Irrglaube der EinzelgewerksvergabeViele Bauherren glauben, sie könnten bei Architekten, Ingenieuren und Handwerkern jeweils den günstigsten Anbieter wählen und so insgesamt sparen. Diese sogenannte Einzelgewerksvergabe wirkt auf den ersten Blick wirtschaftlich. In der Praxis führt sie jedoch oft zum Gegenteil.Der Grund: Zwischen den einzelnen Beteiligten entstehen Schnittstellenprobleme. Dazu kommen ein höherer Koordinationsaufwand, mehr Abstimmungsbedarf und ein größeres Risiko, dass der Ausfall eines Unternehmens das gesamte Projekt aus dem Takt bringt. Außerdem braucht es deutlich mehr Planungstiefe und Bauleitung. Was als Sparmodell gedacht war, wird so schnell zum Kostentreiber.Wer stattdessen mit einem Generalplaner oder Generalunternehmer arbeitet, kann den eigenen Aufwand und das eigene Risiko deutlich senken. Mit einer klaren Methodik lässt sich auf diesem Weg oft auch wirtschaftlicher bauen.Warum BKI-Schätzungen oft in die Irre führenEin weiterer häufiger Fehler liegt in der Art der Kostenschätzung. Viele Projekte werden auf Basis des Baukostenindex, kurz BKI, kalkuliert. Dieser Index dient als Vergleichswert für Baukosten. In Zeiten hoher Marktvolatilität, also stark schwankender Preise, liefert er jedoch oft keine verlässliche Grundlage mehr.Ändern sich Material- und Leistungspreise laufend, entstehen aus solchen Annahmen schnell falsche Kostenschätzungen. Die Folgen zeigen sich meist erst später bei der Vergabe oder im Bauprozess selbst. Dann kommt das böse Erwachen.Hinzu kommen aktuelle Krisen und Lieferprobleme. Wenn bestimmte Baustoffe zeitweise nicht verfügbar sind, geraten selbst gut vorbereitete Projekte unter Druck. Belastbar wird eine Kostenkalkulation deshalb erst dann, wenn sie sich an echten Angeboten orientiert, nicht nur an statistischen Mittelwerten.Pseudoneutralität in Planung und AusschreibungAuch in der Planung selbst steckt ein großes Risiko. Viele Architekten und Ingenieure sind überlastet und greifen deshalb auf Unterstützung von Herstellern zurück. Das lässt sich oft daran erkennen, dass Unterlagen ein abweichendes Layout haben oder Herstellerangaben enthalten.Nach außen wirkt eine solche Planung neutral. Tatsächlich ist sie es häufig nicht. Stattdessen sind Ausschreibungen und Planungen inhaltlich oft überzogen, mit Puffern versehen oder auf bestimmte Produkte zugeschnitten. Das kann die Baukosten deutlich erhöhen.Besonders sichtbar wird das bei Einzelgewerksvergaben mit Aufmaßen. Ein Aufmaß ist die genaue Ermittlung der tatsächlich ausgeführten Mengen auf der Baustelle. Werden später Schlussrechnung und ursprüngliche Ausschreibung verglichen, zeigen sich oft erhebliche Abweichungen zwischen Planung, Ausführung und tatsächlicher Baurealität.Wie KI Nachträge begünstigtWas früher vor allem ein Problem ungenauer Planung war, wird inzwischen gezielt genutzt. Baufirmen setzen mittlerweile KI-Tools ein, um Lücken in Planungen und Ausschreibungen zu finden.Das Ziel ist dabei oft, zusätzliche Nachträge zu erzeugen. Nachträge sind nachträgliche Forderungen für Leistungen, die im ursprünglichen Vertrag nicht klar geregelt oder nicht vollständig beschrieben waren. Für Bauherren steigt damit das Risiko deutlich. Der Schriftverkehr nimmt zu, die Angriffsfläche wächst, die Kosten steigen.Umso wichtiger werden eine saubere Planung, klare Ausschreibungen und Verträge mit möglichst wenig Spielraum für Auslegung. Je weniger Lücken ein Projekt aufweist, desto schwerer lassen sich Kostensteigerungen auf diesem Weg durchsetzen.Wenn das Honorar mit den Baukosten wächstEin strukturelles Problem liegt zudem in der Vergütung vieler Planer. Architekten, Ingenieure und Bauleiter werden oft nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, kurz HOAI, beauftragt. Dieses Modell führt dazu, dass mit steigenden Baukosten häufig auch das Honorar steigt.Daraus entsteht ein Fehlanreiz: Wer Kosten senkt, verursacht unter Umständen mehr Aufwand und schmälert zugleich die eigene Marge. Das heißt nicht, dass Planer grundsätzlich gegen Einsparungen arbeiten. Es zeigt aber, dass das System wirtschaftliches Bauen nicht automatisch belohnt.Sinnvoller sind vertragliche Modelle, die Kostendisziplin fördern. Werden Planer belohnt, wenn die Gesamtkosten sinken, ziehen alle an einem Strang. Ähnliches gilt für Baufirmen. Auch dort kann eine passende Incentivierung helfen, etwa durch ein Gesamtmaximalpreismodell, das wirtschaftliches Arbeiten fördert.Entscheidungsschwäche verteuert das ProjektNicht nur Planer und Firmen tragen Verantwortung. Auch auf Bauherrenseite entstehen viele Kostenprobleme. Lange Planungsphasen, ständige Änderungen und fehlende Entscheidungsklarheit verzögern Abläufe und verteuern das Vorhaben.Oft liegt die Ursache schon am Anfang. Wenn die Planungsgrundlagen in der Leistungsphase 0 nicht sauber definiert sind, also in der frühen Phase der Bedarfsermittlung und Zielklärung, werden später immer wieder Anpassungen nötig. Das kostet Zeit, Geld und Nerven.Besonders teuer wird es, wenn während des laufenden Bauprozesses noch Änderungen auf der Baustelle beschlossen werden. Dann sind Mehrkosten fast unvermeidlich. Klare Entscheidungen, feste Prozesse und Konsequenz in der Umsetzung sind deshalb zentrale Hebel, um Baukosten im Griff zu behalten.Klare Struktur schafft KostensicherheitAm Ende zeigt sich immer wieder derselbe Zusammenhang: Fehlende Struktur und eine unklare Methodik sind der gemeinsame Nenner vieler Kostenexplosionen. Wer Bauprojekte sauber aufsetzt, realistisch kalkuliert, klar vergibt und konsequent entscheidet, schafft deutlich mehr Kostensicherheit.Unter diesen Bedingungen sind Baukosten von unter 3.000 Euro pro Quadratmeter brutto Wohnfläche inklusive Mehrwertsteuer erreichbar. Nicht als Zufall, sondern als Ergebnis einer durchdachten Vorgehensweise. Genau darin liegt der entscheidende Unterschied zwischen Projekten, die aus dem Ruder laufen, und solchen, die wirtschaftlich tragfähig bleiben.Über Dr. Peter Burnickl:Dr. Peter Burnickl hat sich zur Aufgabe gemacht, mit einem neuen Ansatz für nachhaltige, optimierte und wirtschaftliche Gebäude zu sorgen. Er ist der Geschäftsführer der Pro Bauherr GmbH und eingetragener Sachverständiger für Baukosten und technische Gebäudeausstattung. Als Ingenieur, Projektentwickler und Ex-Bauträger kennt er die Branche außerdem genau. Mit seinem Team unterstützt er Bauherren dabei, so zu bauen, dass alle Kosteneinsparpotentiale voll ausgeschöpft sind. Weitere Informationen unter: https://www.pro-bauherr.com/.Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.dePro Bauherr GmbHVertreten durch: Dr. Peter BurnicklE-Mail: info@pro-bauherr.comhttps://www.pro-bauherr.comOriginal-Content von: Pro Bauherr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173485/6263646