Die oberbayrische Stadt Burghausen stellt ihren ÖPNV auf Elektrobusse um: Das Busunternehmen Brodschelm, das die Citybus-Linien für die Gemeinde betreibt, hat die ersten drei E-Busse von Hersteller MAN übernommen, in den nächsten Tagen sollen weitere drei Einheiten folgen. Burghausen, nahe der deutsch-österreichischen Grenze gelegen und bekannt für die längste Burganlage der Welt mit 1.051 Meter Länge, sieht sich damit auf dem besten Weg in eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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